Ascensore rotto alla biblioteca De Meis | i disabili non possono accedere ai servizi igienici e alla sala lettura

7 nov 2025

Nuova segnalazione da parte degli utenti della biblioteca De Meis al Theate Center. L'ascensore che conduce al piano superiore dove sono situati i servizi igienici per i disabili e la sala lettura è rotto da parecchi mesi. "Questo fatto costituisce una grave discriminazione nei confronti degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

