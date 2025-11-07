' Armoniosamente' fa tappa al Duomo di Modena concerto dell' organista Giulio Mercati

La rassegna ArmoniosaMente - Modena Organ Festival prosegue la sua proposta con un concerto d'organo in Duomo a Modena, sabato 8 novembre alle ore 15:30. A esibirsi sul grande organo Balbiani Vegezzi-Bossi sarà il concertista Giulio Mercati. Mercati, che vanta una carriera internazionale con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

