Appuntamento con la musica popolare romagnola il Trio Iftode omaggia Carlo Brighi ' Zaclen'

Domenica 9 novembre, alle ore 16, a Palazzo Morattini di Pievequinta è in programma un incontro culturale e musicale dal titolo "Taca Zaclèn". L'appuntamento è dedicato a Carlo Brighi (Zaclén), padre del liscio romagnolo nel 110esimo anniversario della morte. Interverranno: Serena Savoia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

