Appalti truccati così l' ex sindaco di Agrigento Zambuto facilitava i contatti tra Cuffaro e un' azienda
Rispondeva al telefono, chiamava lui stesso e di fatto fungeva da raccordo. È quello di una sorta di “fattorino fidato”, né poteva essere altrimenti visto che si tratta del genero dell'ex presidente della Regione, nonché segretario nazionale della Dc, il profilo che emerge - dagli atti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
La decisione del manager palermitano a causa dell'inchiesta sugli appalti truccati che lo vede indagato - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Sanità siciliana, #appalti #truccati. Ai domiciliari 18 persone #4novembre #Tv2000 #Truffa #Sicilia @tg2000it - X Vai su X
Appalti truccati in Sicilia, Cuffaro contava su un ex poliziotto: “È buttato nei servizi segreti” - Dell'ex poliziotto "buttato nei servizi segreti" parla lo stesso indagato Salvatore Cuffaro, su cui pende ora una richiesta di arresto, intercettato ... Scrive fanpage.it
Inchiesta su appalti truccati a Palermo: nel mirino anche l’ex presidente Cuffaro - Una nuova inchiesta su presunte pressioni nell'ambito di appalti truccati, scuote la politica siciliana coinvolgendo personaggi di spicco ... Riporta milano.cityrumors.it
Appalti truccati, Dussmann: «Estraneità a qualsiasi condotta illecita» - Dussmann si è dissociata dall'inchiesta sugli appalti truccati in Sicilia ed ha assicurato la massima collaborazione alle autorità. Riporta meridionews.it