Anticipo Serie A Pisa-Cremonese 1-0

Servizitelevideo.rai.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.40 Primo successo in questo campionato per il Pisa. Ottimo Semper, che si oppone al tiro al volo di Vazquez. E' il primo intervento decisivo del portiere toscano. Nella ripresa dice di no due volte a Vardy (la prima anticipandolo in uscita) e ringrazia la traversa su cui si schianta il sinistro di Vazquez (61'). Pisa a sprazzi, qualche chance per Nzola.Ancora Semper sul colpo di testa di Baschirotto, subito dopo cìè l'incornata vincente di Touré (75') sul cross di Tramoni. Nzola sfiora il palo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

