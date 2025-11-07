Anniversari | Pisa ricorda Kindu e Nassiriya con un concerto al Sacrario

Lunedì 10 novembre alle 18, presso il Sacrario di Kindu, si terrà un concerto commemorativo in occasione del 64° anniversario dell’eccidio di Kindu e della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

