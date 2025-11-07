Anguissa vicino al rinnovo | stipendio oltre i 4 milioni

Forzazzurri.net | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli è vicino a definire il rinnovo di Frank Zambo Anguissa, uno dei punti fermi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

anguissa vicino al rinnovo stipendio oltre i 4 milioni

© Forzazzurri.net - Anguissa vicino al rinnovo: stipendio oltre i 4 milioni

Approfondisci con queste news

anguissa vicino rinnovo stipendioAnguissa vicino al rinnovo: stipendio oltre i 4 milioni - Anguissa vicino al rinnovo: stipendio oltre i 4 milioni Il Napoli è vicino a definire il rinnovo di Frank Zambo Anguissa, uno dei punti fermi della ... Segnala forzazzurri.net

anguissa vicino rinnovo stipendioRinnovo Anguissa, Tmw: "Ci siamo! Ingaggio superiore ai 4mln, i dettagli" - Uno stipendio che ne fa uno dei più pagati, dietro a Lukaku e ... Si legge su tuttonapoli.net

TMW - Napoli, a breve il rinnovo di Anguissa, lo stipendio arriverà a 4 milioni di euro - Tuttomercatoweb scrive del rinnovo imminente di Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli: "Zambo Anguissa è vicino al rinnovo con il Napoli. Come scrive napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Vicino Rinnovo Stipendio