Ancora violenza contro sanitari | infermiera del pronto soccorso aggredita

Triesteprima.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha denunciato un cittadino del Togo nato nel 1969 in quanto responsabile di aver aggredito un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e aver danneggiato alcuni computer della struttura. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri 6 novembre. Stando a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notte di violenza al Pronto Soccorso di Cuneo: quattro operatori aggrediti da un paziente - Chi aggredisce o insulta il personale sanitario, ne pagherà le conseguenze" ... Secondo targatocn.it

Ariccia, paziente aggredisce medici e infermieri del 118 all’Ospedale dei Castelli: un operatore ha riportato fratture alle costole - Confintesa Sanità Roma chiede interventi urgenti contro le violenze al personale sanitario” ... Segnala castellinotizie.it

violenza contro sanitari infermieraUn convegno alle Scotte per parlare di violenza contro gli operatori sanitari - Questo il tema principale del seminario “Educazione e prevenzione “Educazione e prevenzione contro la violenza nei confro ... Scrive ilcittadinoonline.it

