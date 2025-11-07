Ancora violenza contro sanitari | infermiera del pronto soccorso aggredita
La polizia di Stato ha denunciato un cittadino del Togo nato nel 1969 in quanto responsabile di aver aggredito un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e aver danneggiato alcuni computer della struttura. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri 6 novembre. Stando a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
