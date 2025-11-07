Ancora una ragazza nuda L' affondo di Claudia Gerini contro La ruota della Fortuna
Con i suoi 5 milioni di spettatori a puntata, La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti, sta riscontrando grande successo; eppure non mancano critiche, anche piuttosto aspre. Una di queste arriva dall'attrice Claudia Gerini, che è stata molto dura nel dare il suo personale giudizio sulla trasmissione. Ospite a Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, la Gerini ha parlato del programma trasmesso su Canale 5. Facendo il paragone con Non è la Rai, trasmissione andata in onda tra il 1991 e il 1995, e di lei faceva parte, l'attrice si è concentrata sul personaggio di Samira Lui, modella e showgirl che sta adesso affiancando Gerry Scotti come co-conduttrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
