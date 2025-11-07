Amsterdam annullato concerto di Hanukkah per partecipazione Shai Abramson cantore capo Idf | Coinvolto in una guerra controversa

Ilgiornaleditalia.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata la stessa sala concerti locale a spiegare il motivo, e questo è da ricercarsi nella partecipazione del tenente colonnello Shai Abramson, cantore capo dell'Idf. L'esercito israeliano ha avuto sin dall'inizio un ruolo principale nel genocidio a Gaza Ad Amsterdam, la Concertgebouw ha ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

