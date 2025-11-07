Allerta funghi velenosi | questi sono identici a quelli buoni ma ti mandano all’ospedale

Attenzione ai funghi velenosi difficilmente distinguibili da quelli identici se non se ne conoscono le caratteristiche peculiari. L’autunno è la stagione delle castagne, della zucca e dei funghi. Con questi ingredienti si preparano deliziose e profumate ricette ma perché rischiare di finire all’ospedale? Può capitare non sapendo riconoscere i chiodini velenosi, del tutto simili ai chiodini buoni ma pericolosissimi. (Cityrumors.it) I funghi sono croce e delizia dei consumatori. Il loro mondo è misterioso perché nasconde segreti e pericoli. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

