Allerta funghi velenosi | questi sono identici a quelli buoni ma ti mandano all’ospedale
Attenzione ai funghi velenosi difficilmente distinguibili da quelli identici se non se ne conoscono le caratteristiche peculiari. L’autunno è la stagione delle castagne, della zucca e dei funghi. Con questi ingredienti si preparano deliziose e profumate ricette ma perché rischiare di finire all’ospedale? Può capitare non sapendo riconoscere i chiodini velenosi, del tutto simili ai chiodini buoni ma pericolosissimi. (Cityrumors.it) I funghi sono croce e delizia dei consumatori. Il loro mondo è misterioso perché nasconde segreti e pericoli. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
COMUNICATO IMPORTANTE La Fiera dei Funghi del 2 Novembre è rinviata causa allerta gialla per temporali/piogge diffuse. Comunichiamo ufficialmente la nuova data in cui si terrà: Sabato 8 Novembre 2025. Per informazioni aggiornate e conferme sulla m - facebook.com Vai su Facebook
Funghi killer nel Brindisino, morta una donna. Grave anche la figlia. Indagini in corso - Dopo i primi sintomi, l'anziana era stata visitata all’ospedale di Ostuni, ma aveva rifiutato il ricovero. affaritaliani.it scrive
Mangiano funghi velenosi. In quattro in ospedale - Sono andati a funghi facendosi guidare dalle nuove app di intelligenza artificiale e invece sono finiti all’ospedale. Scrive lanazione.it
Funghi velenosi, gli esperti: «State attenti». Come riconoscerli - Per prevenire il manifestarsi di intossicazioni da funghi, ricorrente nella stagione autunnale a causa della non sufficiente o non adeguata preparazione dei raccoglitori, la Direzione ... Si legge su ilgazzettino.it