Allegri carica il Milan | Contro il Parma non sarà bella ma serve concretezza Leao e Nkunku anche da centravanti
Alla vigilia della sfida del Tardini, Massimiliano Allegri ha tracciato la rotta per il suo Milan. Dopo il successo nel big match contro la Roma, i rossoneri cercano continuità in trasferta contro un Parma ferito e a caccia di riscatto. L’allenatore non usa giri di parole: “ Giocare a Parma non è mai semplice, affrontiamo una squadra che lotta su ogni pallone. Sarà una gara difficile, non particolarmente bella, ma dovremo farla nostra con intelligenza e concentrazione”. Il tecnico toscano ha poi ricordato il trend recente lontano da San Siro: “ Da Udine non vinciamo in trasferta, e contro Pisa e Cremonese abbiamo fatto un solo punto. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Altre letture consigliate
Un’esplosione di ritmo e allegria sotto le luci di Borgo Rosso Terra! torna per una serata travolgente tra musica, pizza e grigliata, con la carica di DJ El Timba e la voce di Stefano Conversano. Un sabato da vivere fino all’ultimo ballo, - facebook.com Vai su Facebook
. @acmilan, @PavlovicS_31 sempre più leader della difesa rossonera: il piano di mister #Allegri - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pavlovic - X Vai su X
Allegri avverte il Milan in vista di Parma: “La partita non sarà bella, loro cercheranno l’impresa” - Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita che il suo Milan giocherà al Tardini contro il Parma ... Secondo fanpage.it
Ultime Milan, Allegri e il rebus in attacco per la Roma: cosa filtra da Milanello - Allegri valuta le mosse in vista della Roma: due titolari sono in dubbio per cui il tecnico ha pronto un piano alternativo. Lo riporta notiziemilan.it
Milan, scatta il piano anti-Inter: Allegri ritrova i big, Nkunku scalpita - Il Milan punta dritto alla sfida di sabato sera al Tardini per chiudere al meglio questo blocco di gare tra la pausa delle nazionali di ottobre ... Si legge su tuttosport.com