Alla vigilia della sfida del Tardini, Massimiliano Allegri ha tracciato la rotta per il suo Milan. Dopo il successo nel big match contro la Roma, i rossoneri cercano continuità in trasferta contro un Parma ferito e a caccia di riscatto. L’allenatore non usa giri di parole: “ Giocare a Parma non è mai semplice, affrontiamo una squadra che lotta su ogni pallone. Sarà una gara difficile, non particolarmente bella, ma dovremo farla nostra con intelligenza e concentrazione”. Il tecnico toscano ha poi ricordato il trend recente lontano da San Siro: “ Da Udine non vinciamo in trasferta, e contro Pisa e Cremonese abbiamo fatto un solo punto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Allegri carica il Milan: "Contro il Parma non sarà bella, ma serve concretezza. Leao e Nkunku anche da centravanti"