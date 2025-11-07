Allegri avverte il Milan in vista di Parma | La partita non sarà bella loro cercheranno l'impresa

Fanpage.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita che il suo Milan giocherà al Tardini contro il Parma. Il tecnico rossonero non si fida degli emiliani: "La partita non sarà bella". 🔗 Leggi su Fanpage.it

