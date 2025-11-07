Allegri avverte il Milan in vista di Parma | La partita non sarà bella loro cercheranno l'impresa

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita che il suo Milan giocherà al Tardini contro il Parma. Il tecnico rossonero non si fida degli emiliani: "La partita non sarà bella". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Allegri avverte i suoi sulla sfida di Parma: “Una squadra difficile, che battaglia sempre” - X Vai su X

DOQFF 9° CONCORSO DOCUMENTARI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE ore 20:45 Palazzetto dei Nobili 3° DOCUMENTARIO IN CONCORSO – VOTO DEL PUBBLICO QUALE ALLEGRIA, di Francesco Frisari Italia, 2024, 70 min. Prenotazioni: https://www.event - facebook.com Vai su Facebook

Allegri avverte il Milan in vista di Parma: “La partita non sarà bella, loro cercheranno l’impresa” - Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita che il suo Milan giocherà al Tardini contro il Parma ... fanpage.it scrive

Allegri: "Il Milan non perda di vista l'obiettivo Champions" - "Faccio un grande in bocca al lupo a Spalletti. Da msn.com

Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan: “Leao deve essere più decisivo, Nkunku sta migliorando” - Sul fronte individuale, Allegri ha lodato il miglioramento di Nkunku, che sta dimostrando di crescere fisicamente e mentalmente. Riporta calcioatalanta.it