Alla terramare arriva Le meraviglie del rame il laboratorio sull' antico metallo
Domenica 9 novembre tutti a Montale per scoprire “Le meraviglie del rame”. Si chiude con un laboratorio dedicato al metallo più antico lavorato dagli artigiani della preistoria la stagione del Parco archeologico della Terramara. L’appuntamento, dedicato alle bambine e ai bambini dai 6 ai 13 anni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Terramare, Uisp Grosseto e Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: «Il 90% dei campionamenti tra San Martino e Berrettino mostra condizioni positive» #MaremmaOggi #ambiente - facebook.com Vai su Facebook