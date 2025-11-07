Alla terramare arriva Le meraviglie del rame il laboratorio sull' antico metallo

Domenica 9 novembre tutti a Montale per scoprire “Le meraviglie del rame”. Si chiude con un laboratorio dedicato al metallo più antico lavorato dagli artigiani della preistoria la stagione del Parco archeologico della Terramara. L’appuntamento, dedicato alle bambine e ai bambini dai 6 ai 13 anni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

