Secondo Jannik Sinner, “uno sbaglia quando pensa di essere il numero 1 al mondo. Io penso sempre di essere il numero 2 perché devi fare bene il tuo lavoro e cercare di migliorare continuamente”. Il giovane tennista altoatesino lo ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione delle ATP Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. “Poi i numeri sono quelli lì, va bene”, ha aggiunto Sinner, “ma nella mia mente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Sono contento dei complimenti che ricevono i miei risultati nei campi indoor, ma so anche che appena ti rilassi un attimo può succedere un disastro”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alla fine svela il suo segreto! Sinner: “Ecco perché riesco a vincere: il trucco”