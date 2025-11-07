Alla fine svela il suo segreto! Sinner | Ecco perché riesco a vincere | il trucco

Thesocialpost.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Jannik Sinner, “uno sbaglia quando pensa di essere il numero 1 al mondo. Io penso sempre di essere il numero 2 perché devi fare bene il tuo lavoro e cercare di migliorare continuamente”. Il giovane tennista altoatesino lo ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione delle ATP Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. “Poi i numeri sono quelli lì, va bene”, ha aggiunto Sinner, “ma nella mia mente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Sono contento dei complimenti che ricevono i miei risultati nei campi indoor, ma so anche che appena ti rilassi un attimo può succedere un disastro”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

alla fine svela il suo segreto sinner ecco perch233 riesco a vincere il trucco

© Thesocialpost.it - Alla fine svela il suo segreto! Sinner: “Ecco perché riesco a vincere: il trucco”

Contenuti che potrebbero interessarti

fine svela suo segretoAlla fine svela il suo segreto! Sinner: “Ecco perché riesco a vincere: il trucco” - Secondo Jannik Sinner, "uno sbaglia quando pensa di essere il numero 1 al mondo. Si legge su thesocialpost.it

fine svela suo segretoSinner svela il suo segreto: "Mi motiva pensare di essere sempre il numero 2" - Quello che uno dovrebbe sempre pensare, o almeno, io penso sempre di essere il numero 2 perchè devi far sempre bene il tuo l ... Secondo msn.com

Il Colosseo svela il suo segreto: apre al pubblico il tunnel dell’imperatore Commodo - Il Colosseo cela tantissimi misteri: sotto la sabbia dell’arena, dove riecheggiavano le urla dei gladiatori, si nascondeva un passaggio che pochi potevano percorrere, un vero e proprio tunnel segreto. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Svela Suo Segreto