La Germania è in recessione da tre trimestri. Il Pil cala dello 0,4 per cento ogni cento giorni, la produzione industriale è scesa del 18 per cento rispetto al 2018, l’energia costa ancora il doppio del 2021. In questo deserto – anche di idee – il governo Merz-Scholz ha calato l’asso: 100 miliardi di euro in fondi straordinari per la modernizzazione delle forze armate (la Bundeswehr ), oltre a un aumento sostanziale del budget di difesa annuale. Investimenti tutti per difesa e infrastrutture militari. Basterà questo a far ripartire la “locomotiva d’Europa”? Secondo il noto economista tedesco Albrecht Müller 87 anni, consulente per la pianificazione politica ( Planungsstab ) presso il ministero federale dell’Economia durante gli anni del cancelliere Willy Brandt (1973-1974), consigliere per la politica economica del cancelliere Helmut Schmidt (1974-1982), nonché fondatore dell’influente testata NachDenkSeiten, Berlino ha intrapreso la strada sbagliata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Albrecht Muller, ex consigliere di Brandt e Schmidt: “Berlino sbaglia sul riarmo, sì al dialogo con Mosca”