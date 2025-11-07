Al via il maxi cantiere di viale Campania | le date e i tempi dell' opera a 4 metri di profondità
A quasi due anni dalla grande voragine che la notte di San Silvestro si era aperta a Monza in viale Campania, tra poche settimane partiranno i lavori per quell’intervento di risanamento strutturale del collettore fognario pronto in quella via tra le più trafficate della città.La grande voragine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
