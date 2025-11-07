Al via i congressi del Partito Democratico nel ravennate | il candidato unitario è Nicola Dalmonte

Sono iniziate in questi giorni le assemblee congressuali dei circoli del Partito Democratico della provincia di Ravenna che porteranno al rinnovo degli organismi dirigenti locali e culmineranno nel congresso provinciale. “Il percorso congressuale rappresenta un momento di confronto e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuovo appuntamento dei #PLDTalks! Giovedì ore 18.30 parliamo un po' più di noi e del Partito. Dopo i primi congressi regionali andremo a conoscere le 3 segretarie regionali di Emilia Romagna, Marche e Piemonte. Una live meno tecnica e molto più politica. - facebook.com Vai su Facebook

Rimini Sud candidata a ospitare il nuovo Palazzo dei Congressi - Pd Rimini Sud: "La zona è la più adatta per valorizzare il territorio e creare nuove opportunità economiche e sociali" ... Scrive msn.com

Trasformare il lavoro senza sostituire nessuno: la via democratica all’AI - Il Laboratorio di Politiche Tecnologiche del PD per guidare e presidiare le politiche tecnologiche in modo democratico, inclusivo e progressista ... Secondo partitodemocratico.it

Baruzzo prossima guida del Pd spezzino: “Sogno un partito capace di vivere nella società” - Marco Baruzzo, 31 anni, attuale segretario del Partito democratico di Sarzana, sin da giovanissimo impegnato nella promozione della cultura della legalità, si appresta, candidato unitario, a diventare ... Da msn.com