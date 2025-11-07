Al Regina Margherita Il berretto a sonagli | la versione di Giovanni Volpe inaugura la stagione di prosa

🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Regina Margherita di Racalmuto, con la direzione artistica di Gaetano Aronica, inaugura la stagione di prosa con una scelta dichiaratamente orientata alla ricerca e alla qualità. Sabato 8 novembre alle 20,30 andrà in scena “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello nella versione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

