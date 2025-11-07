Al Regina Margherita Il berretto a sonagli | la versione di Giovanni Volpe inaugura la stagione di prosa
Il teatro Regina Margherita di Racalmuto, con la direzione artistica di Gaetano Aronica, inaugura la stagione di prosa con una scelta dichiaratamente orientata alla ricerca e alla qualità. Sabato 8 novembre alle 20,30 andrà in scena “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello nella versione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
