Al Florian va in scena lo spettacolo per famiglie Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio

Ilpescara.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento con Hamelin di Factory Compagnia Transadriatica (Lecce), la rassegna prosegue sempre al Florian Espace domenica 9 alle ore 17, e lunedì 10 novembre alle 10 in matinée per le scuole, con “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”, uno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

