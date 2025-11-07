Al Florian va in scena lo spettacolo per famiglie Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio
Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento con Hamelin di Factory Compagnia Transadriatica (Lecce), la rassegna prosegue sempre al Florian Espace domenica 9 alle ore 17, e lunedì 10 novembre alle 10 in matinée per le scuole, con “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”, uno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
