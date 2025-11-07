Affari Tuoi Stefano De Martino in meditazione | Gennarino porta fortuna

Venerdì 7 novembre Stefano De Martino torna a fare compagnia ai telespettatori con una nuova puntata di Affari Tuoi. A giocare è Stefano, concorrente dell’Emilia Romagna che parte alla grande con una serie di tiri fortunati e un grandissimo colpo di scena: in uno dei primissimi pacchi anche spunta Gennarino. “Affari Tuoi”, il tiro fortunato fa spuntare Gennarino. Ad Affari Tuoi, il concorrente di venerdì 7 novembre è Stefano, un tatuatore atipico: lavora con gli aghi, ma sulla pelle degli altri, perché sulla sua non c’è nemmeno un disegno. Gioca insieme alla sua compagna e parte alla grande: nei primi tiri elimina il pacco da zero euro, facendo esplodere la coreografia luminosa al centro dello studio, e subito dopo toglie di mezzo anche il pacco nero, quello da 10 euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

