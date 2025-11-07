addio a james watson vinse il nobel per la scoperta della struttura del dna

Lutto nel mondo della scienza: è morto all'età di 97 anni il biologo, genetista e biochimico statunitense James Dewey Watson. Un nome che non ha bisogno di presentazioni, dato che insieme ai colleghi Francis Crick e Maurice Wilkins riuscì a scoprire la struttura del Dna, facendo di fatto la storia della biologia. Stando a quanto riferito dal Cold Spring Harbor Laboratory, ex laboratorio di ricerca dello scienziato, Watson è morto giovedì scorso dopo una breve malattia. La missione di Watson per molto tempo è stata quella di scoprire l'aspetto della molecola della vita. Un risultato a cui riuscì ad arrivare con successo insieme al collaboratore Francis Crick e allo scienziato Maurice Wilkin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

