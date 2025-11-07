Addio a James Watson il padre della scoperta del Dna

Nel 1962 vinse il premio Nobel assieme a Francis Crick per la ricerca sulla struttura della doppia elica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio a James Watson, il padre della scoperta del Dna

Argomenti simili trattati di recente

Addio James Senese, il sassofonista “Nero a meta’” di Pino Daniele - facebook.com Vai su Facebook

Addio a James Senese, leggenda del Neapolitan Power. Si è spento oggi a 80 anni, dopo una vita di musica e libertà. Napoli perde una delle sue voci più vere. #JamesSenese #NeapolitanPower #Napoli - X Vai su X

Addio a James Watson, il padre della scoperta del Dna - Si è spento, all'età di 97 anni, James Watson, uno dei pionieri della moderna biologia molecolare e premio Nobel per la Medicina nel 1962. Segnala msn.com

Addio a James Watson, premio Nobel scopritore del Dna: aveva 97 anni - Nato a Chicago nel 1928, figlio di un esattore e di un’impiegata universitaria, Watson mostrò un’intelligenza precoce: a 15 anni era già all’università. Si legge su msn.com

Addio a James Watson, il Nobel che svelò la doppia elica del Dna - Lo scienziato 97enne è stato insignito del premio nel 1962 insieme a Francis Crick e Maurice Hugh Frederick Wilkins ... Come scrive lasicilia.it