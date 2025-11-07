Addio a Enzo Montenero il Re delle autoscontro del Salento si spegne a 78 anni

TREPUZZI – Il Salento piange la scomparsa di una figura iconica, Vincenzo Montenero, conosciuto da tutti come Enzo, che si è spento giovedì 6 novembre all’età di 78 anni, a Trepuzzi. Apparteneva a una delle più antiche famiglie di spettacoli viaggianti d’Italia, prima in assoluto nel Salento, con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

