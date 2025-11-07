Accorpamento Michelangiolo l’appello dei genitori Non distruggete l’identità della scuola
Si alza forte la voce del liceo classico Michelangiolo contro il progetto di dimensionamento scolastico che rischia di cancellare l’autonomia dello storico istituto fiorentino. A scendere in campo, dopo docenti e studenti, sono ora i genitori che esprimono “profonda indignazione” per il piano di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
«No accorpamenti». Studenti docenti e genitori del Michelangiolo di Firenze si sono riuniti lunedì pomeriggio, 3 novembre, sotto Palazzo Vecchio per protestare contro l’accorpamento che potrebbe interessare il loro liceo. La delibera di giunta regionale 1553 - facebook.com Vai su Facebook
Michelangiolo in rivolta, “Tutte le scuole unite contro gli accorpamenti” - X Vai su X
Dimensionamento, vincono i genitori: il Tar ferma l'accorpamento di due scuole a Roma - Una svolta arrivata a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’accorpamento degli istituti comprensivi ... romatoday.it scrive