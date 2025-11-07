Accorpamento Michelangiolo l’appello dei genitori Non distruggete l’identità della scuola

Firenzetoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza forte la voce del liceo classico Michelangiolo contro il progetto di dimensionamento scolastico che rischia di cancellare l’autonomia dello storico istituto fiorentino. A scendere in campo, dopo docenti e studenti, sono ora i genitori che esprimono “profonda indignazione” per il piano di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

