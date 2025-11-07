Accordo tra Fondo per il Lavoro-Caritas e Federalberghi Riccione un' opportunità per i disoccupati
Inizia un percorso di collaborazione tra Fondo per il Lavoro-Caritas Diocesi di Rimini e Federalberghi Riccione. Lo scopo è quello di inserire nelle aziende alberghiere associate le persone disoccupateinoccupate che il fondo per il lavoro segnala e mette a disposizione.Tale finalità viene. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'allarme lanciato dalla CISL. Che insieme al CSA è soddisfatta dell'accordo sul fondo incentivante che porterà soldi nelle tasche dei dipendenti comunali di Busto Arsizio - facebook.com Vai su Facebook
Federalberghi Riccione e Caritas insieme per il lavoro: un accordo per dare occupazione ai più fragili - L’intesa favorisce l’assunzione di persone in difficoltà economica nelle strutture associate, con contributi a fondo perduto e sostegni ai tirocini formativi ... Si legge su altarimini.it
Terremoto Centro Italia: Caritas Fermo, un fondo per sostenere idee e percorsi professionali dei giovani - L’equipe della Caritas diocesana di Fermo, riunita per programmare le attività nella ‘fase 2’, dà il via all’iniziativa “il Baule dei sogni”, un progetto dedicato ai giovani che vivono nelle zone ... Come scrive agensir.it