Accende una stufa per scaldarsi anziano muore divorato dalle fiamme

Imolaoggi.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì 6 novembre a Migliarino (in provincia di Ferrara), dove un incendio scoppiato in un appartamento di via Giuseppe Verdi è costato la vita a un uomo di 82 anni. Intorno alle 18, alcuni residenti del quartiere hanno notato del fumo uscire dall’abitazione e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

accende una stufa per scaldarsi anziano muore divorato dalle fiamme

© Imolaoggi.it - Accende una stufa per scaldarsi, anziano muore divorato dalle fiamme

Altre letture consigliate

accende stufa scaldarsi anzianoAccende una stufa per scaldarsi e muore divorato dalle fiamme - Non si esclude che a causare il rogo possa essere stato un malfunzionamento della stufa ... Si legge su today.it

accende stufa scaldarsi anzianoStufa a fuoco dentro casa. Paura per un anziano: salvo - Soccorsi in via Manzoni: l’elettrodomestico si è incendiato sprigionando fumo. Lo riporta msn.com

Accende il fuoco per scaldarsi: - Ma le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno raggiunto anche una vicina carrozzeria, dove l'incendio ... Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Accende Stufa Scaldarsi Anziano