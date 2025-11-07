Aborto Governo nasconde ancora i dati sulla 194 | si aspettano ancora quelli del 2023

A quasi due anni dall'ultimo aggiornamento, i dati ufficiali sulle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia restano fermi al 2022. Ritardi, disomogeneità territoriali e consultori sotto pressione rendono l'accesso alla legge 194 ancora fragile e incerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

