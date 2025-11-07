Bollate (Milano) – Opere contemporanee della Collezione Kiron in mostra nelle sale di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate da domenica 9 novembre a domenica 14 dicembre 2025. La mostra Abbracci di Luce è stata organizzata da Fondazione Augusto Rancilio in occasione delle domeniche che precedono il Natale e vuole essere un appuntamento dedicato all’arte contemporanea e alla riflessione interiore. A cura di Martina Bortoluzzi e Valeria Foglia, propone una selezione di opere dalla Collezione Kiron, un itinerario simbolico, in cui la luce diventa metafora di conoscenza, rinascita e speranza, guidando il visitatore attraverso le molte sfumature dell’esperienza umana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbracci di Luce, la Collazione Kiron in mostra nella sale di Villa Arconati a Bollate