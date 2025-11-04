Roma, Milano, San Pietroburgo: quante gioie per Spalletti nei derby. ...Ceferin: "La nuova Champions è un grande successo. Faiplay globale? ...New York, butta la sigaretta e l'auto salta per ariaA Padova ricercatori e imprese si incontrano per il post PNRRA Roma il festival del cinema messicano: 16 film a ingresso liberoLuiss, fronte comune contro abusi digitali e violenza di genereNegozi e uffici corrono, capannoni in frenata: mercato più selettivoCambiaso: «Scudetto? La Juve se lo giocherà, è il minimo. Su ...Bilancio Juve 2022, chiesta l’archiviazione per le false ...Assemblea degli Azionisti Juventus 2025 LIVE: parla Ferrero «Non ci ...Sciopero generale venerdì 12 dicembre, la Cgil: «Protesta  per ...Grazie alla Consulta, lo stipendio di Brunetta sale da 250mila a ...Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne ...Elezioni presidente della Provincia, Romoli: "Mi ricandido per ...Lavori inesistenti e falsi crediti. Quali sono i condomini coinvolti ...Manutenzione straordinaria al Metromare, servizio serale sospeso in ...Massimo Giletti va in "difesa" della Rocca di Montefiore: "La stanno ...Addio a Enzo Montenero, il “Re delle autoscontro” del Salento si ...Riqualificazione del comparto XXIV Maggio: lavori su strade e ...Ladro smonta tutti i pluviali dell’oratorio, il parroco lo perdona: ...Vede entrare la polizia nel locale e getta a terra la droga: arrestatoLargo al jazz contemporaneo e all'improvvisazione con il Fabio ...Bar, uno su su due chiude prima di 5 anni dall'apertura. ...Bene confiscato alla mafia, il Comune restituisce ai cittadini di San ...Allegri avverte il Milan in vista di Parma: “La partita non ...Cgil, sciopero generale per il 12 dicembre contro una “Manovra ...Fan di Star Wars attenzione, ci sono alcuni uccelli che riescono ad ...Giallo Agatha: il romanzo di Cristina Penco omaggia Agatha ChristieLeao trascinatore del Milan, Allegri ci crede: a Parma lo vuole ...Parma-Milan, Allegri sugli infortunati: “Vi dico chi torna e chi ...“Sistema Pavia” e caso Garlasco, annullato ancora dal Riesame il ...In Italia bollette altissime, ma Enel fa più utili di Ferrari e PradaRisiko o Monopoli? Il Ponte di Biserta tra Pechino, Bruxelles e RomaLIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Alex Marquez sempre ...ATP Finals, quando Jannik Sinner ‘regalò’ la vittoria a Novak ...Bonifici istantanei, aumentano le truffe: ecco come riconoscerle e ...Grottesco e potente, il videoclip rappresenta ciò che la popstar ha ...«Dna attribuibile ad Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi»: ...Manovra, la Cgil ha deciso lo sciopero generale per venerdì 12 ...Matilde Siracusano: "Sentire parlare di patrimoniale mi fa venire i ...Ingresso da film a Taormina: lo sposo plana tra le rovine grecheSalerno, anziana truffata con la tecnica del finto nipote consegna ...Gruppo FS al Vittoriano, viaggio nella storia delle ferrovie d’Italia ...Juventus, Conceicao: “Mio padre ha detto che Spalletti è un grande”Comunali, le proposte dei tre candidati sindaco di MonteforteLandini (CGIL): “Il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia”Cambiaso Juve, l’intervista alla Gazzetta: «Spalletti? Rispetto a ...Manovra: Boccia (Pd), 'governo aiuta ricchi e lascia poveri senza ...Veneto: Rotondi, 'Dc sostiene Stefani e le liste di FdI'Droga: Mattarella, 'grazie a chi si impegna con passione per ...Wabi-sabi, come arredare casa con il design dell’imperfezioneLa barn jacket è la giacca del desiderio dell’autunno che puoi ...Shaman, il canto del Cremlino: il fenomeno cult che ha conquistato la ...Grande Fratello, Domenico e Benedetta di nuovo vicini, Valentina ...È morto il regista neozelandese maori Lee TamahoriBeautiful Anticipazioni Puntata dell'8 novembre 2025: Luna è al ...Chi guadagna davvero con l’olio di arganIl Liceo Colonna di Arezzo incontra Gianrico CarofiglioCosa accade domenica a Firenze, paese in trasferta con i bus per ...A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a ...Ecomondo 2025, laboratorio europeo della circular innovationAllegri carica il Milan: “Contro il Parma non sarà bella, ma serve ...Monaco–Roma in 6 ore: l’Europa accelera sull’Alta VelocitàBiglietti Inter Liverpool: quando parte la vendita e come acquistareSala: “Inchiesta San Siro? Abbiamo fatto tutto per bene. La ...Diego Dalla Palma: dall’infanzia difficile al Make Up Studio, la vita ...Skincare sicura in gravidanza: le sostanze da evitare e cose ...Innamorarsi facilmente aumenta il rischio di infedeltà?CHOC! BALLANDO: UN LEGALE PER VEDERE SE BARBARA D’URSO HA PIÙ MINUTI ...La Juventus punta al difensore del Chelsea per gennaioMercato San Severino, lavori iniziati per il Vallone Traino, a CostaZero Motorcycles tra presente e futuro: a Eicma la gamma e le novità ...Calciomercato Juve LIVE: Spalletti chiede il rinnovo di McKennie, i ...Inchiesta Juve, la Procura ha deciso: l’annuncio ufficialeDavid via dalla Juventus, colpo di scena Spalletti: mercato ribaltatoLa Svezia ti ospita gratis, ma devi smetterla di parlareBaleari colpite dal maltempo. Piogge torrenziali e fango, disagi in ...Gli Schützen tirolesi attaccano Sinner: “Chiediamo rispetto per noi e ...Daniele Canestrelli, chi è il nuovo prorettore dell'Università della ...Insulti, schiaffi e tifosi minacciosi: tante squalifiche dopo il ...Tentano di abbandonare in strada una tonnellata di rifiuti: beccati ...La Polizia Locale scopre un B&B abusivo a Modena Ovest e un ...Torna la rassegna "Se a Vignola d'inverno", Nazzi e Bignardi i primi ...Alla terramare arriva "Le meraviglie del rame" il laboratorio ...'Armoniosamente' fa tappa al Duomo di Modena, concerto dell'organista ...Il capolavoro di Verdi "Rigoletto" apre la stagione di ForlìMusicaL'impegno per l'emergenza umanitaria: lavoratori delle cooperative ...“Come una carezza all’anima”, i benefici del massaggio oncologico nel ...Accorpamento Michelangiolo, l’appello dei genitori. “Non distruggete ...Caro energia, Confartigianato cesenate: "Le piccole imprese pagano ...Il supermercato riapre dopo il restyling: "Un punto di riferimento ...Cesena-Avellino, atteso pubblico delle grandi occasioni: i consigli ...Monteforte Irpino, parte "L'ora della verità": il tour di Fabio ...Lavori di asfaltatura: modifiche al traffico e alla sosta“Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato”: lo spettacoloCassa edile awards: ecco le imprese aretine premiateGli ucraini le arruolano la guardia del corpo. Angelina Jolie va a ...Tale e Quale Show 2025, stasera la finale su Rai 1: cast, classifica ...La Promessa, trame settimanali dall’8 al 14 novembre: rapporti tesi ...Aborto, Governo nasconde ancora i dati sulla 194: si aspettano ancora ...Domenico torna vicino a Benedetta dopo l’uscita di Valentina dal GF, ...Emanuela Folliero: “Ho temuto di morire, non sapevo di essere ...Il Riesame annulla i sequestri nell’inchiesta sul Sistema ...San Giorgio ritrova il suo spazio verde: un terreno confiscato alla ...Finale di Tale e quale show, anticipazioni ultima puntata stasera, 7 ...Grandissime novità per lo stipendio di novembre: controlla il conto ...Ultim’ora Nazionale: “danno la numero 10 ad un difensore” | È la ...Ricordate la moglie di Pavarotti? Oggi ha cambiato vita e ha un nuovo ...Protossido di azoto in Chirurgia Pediatrica: al Papa Giovanni XXIII ...Gli Internazionali di tennis e le stelle del futuro a Chorus Life: in ...Treviglio, spray urticante in classe: evacuati gli studenti, ...Rinforzo e Cura delle Unghie: Guide Pratica per Risultati Naturali e ...Così l’Europa lavora per la parità di genere (e ora tocca all’Italia)Ecco perché Trump vuole il Kazakistan negli Accordi di AbramoLIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Alex Marquez in testa ...Rafael Nadal: “Federer più magico, Djokovic il più laborioso. ...Lewis Hamilton attacca la FIA dopo la sua penalità in MessicoL’11 novembre sarà la Giornata nazionale degli abiti storiciMelissa Satta, shopping di lusso col sacchetto anonimo e poi fuga in ...Un'esperienza comune a molte donne ma spesso circondata da silenzio e ...A Milano, c'è un ristorante che racchiude tutto il sole, il calore, ...Dalle carrozze degli anni '30 ai borghi illuminati dai mercatini, la ...Australia, milioni di granchi rossi invadono l'Isola di NataleManovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | ...Landini dichiara guerra alla Manovra: proclamato lo sciopero generale ...Reggia di Caserta, Cappella Palatina: il 15 novembre al via la ...Lotta all’anoressia, la storia di Chiara e la forza di chi ha vinto ..."Legittimo diritto a difendersi": Mosca difende il lancio ...Bologna-Napoli, possibile panchina per Politano: Conte potrebbe ...Da Brunetta a Cuffaro: l’Italia si sveglia nel giorno della marmotta. ...“Ci siamo dentro insieme”: la mail a Epstein che inchioda il principe ...Roma, incappucciati lanciano bomba carta nella stanza del vicepreside ...Hackathon Synlab, vince Alma-Care soluzione digitale per invecchiare ...Geolier, perché parlano tutti della sua nuova canzone FotografiaLa visione urbana dell’archistar Maria Alessandra Segantini, tra ...Scampia, bloccati mentre tentano di abbandonare una tonnellata di ...Spari in pieno centro a Torre Annunziata: colpi contro un’auto ...“Come faremo adesso?”. Dolore devastante, Daniele muore davanti alla ...Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Landini: "Manovra sbagliata, ...X Factor 2025, nostalgia anni ’90 e boom di ascolti Sky: record ...Nothing ascolta i feedback: presto si potrà rimuovere tutto il ...Chi è Anok Yai? Cinque curiosità sulla modella dell’anno (e non siamo ...Politica, Casucci (Noi Moderati) nuovo commissario provinciale di ...Olimpiadi di disegno tecnico: la bibbienese Alice Simoni dell’istituo ...Verso Parma-Milan, le probabili formazioni dell’anticipo del TardiniSale in zucca, la rinascita di un Saelemaekers sempre più maturo: “Al ...Koopmeiners sotto esame, è arrivato il momento di riscattarsiJuventus – Torino, più di un derby: Spalletti vuole risposte sul campoJuventus, Vlahovic trascinatore: il numero 9 dei bianconeri è tornatoMarotta: “Stadio? troppa lentezza burocratica: vogliamo un club in ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Hackathon Synlab, vince Alma Care soluzione digitale per invecchiare bene

Hackathon Synlab, vince Alma Care soluzione digitale per invecchiare bene

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - Una piattaforma digitale che migliora la comunicazione tra medico... ► iltempo.it

Alla terramare arriva "Le meraviglie del rame" il laboratorio sull

Alla terramare arriva "Le meraviglie del rame" il laboratorio sull'antico metallo

Domenica 9 novembre tutti a Montale per scoprire “Le meraviglie del rame”. Si chiude con un labora... ► modenatoday.it

Manovra, la Cgil ha deciso lo sciopero generale per venerdì 12 dicembre contro la legge di bilancio

Manovra, la Cgil ha deciso lo sciopero generale per venerdì 12 dicembre contro la legge di bilancio

L’assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre , contro ... ► gazzettadelsud.it

Protossido di azoto in Chirurgia Pediatrica: al Papa Giovanni XXIII una nuova tecnologia per ridurre ansia e dolore nei bambini

Protossido di azoto in Chirurgia Pediatrica: al Papa Giovanni XXIII una nuova tecnologia per ridurre ansia e dolore nei bambini

È stato introdotto nella Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, diretta da Maurizi... ► bergamonews.it

Manovra: Boccia (Pd),

Manovra: Boccia (Pd), 'governo aiuta ricchi e lascia poveri senza cure'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Mentre il governo Meloni regala miliardi ai redditi più alti, 5,8 milio... ► iltempo.it

Lavori inesistenti e falsi crediti. Quali sono i condomini coinvolti e come funziona la truffa del Superbonus

Lavori inesistenti e falsi crediti. Quali sono i condomini coinvolti e come funziona la truffa del Superbonus

Ponteggi, cartelli ma nessun lavoro compiuto, oppure interventi iniziati ma mai conclusi. Sei pala... ► romatoday.it

“Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato”: lo spettacolo

“Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato”: lo spettacolo

Nuova data per lo spettacolo “Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato”. La seconda tappa dell... ► arezzonotizie.it

Landini (CGIL): “Il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia”

Landini (CGIL): “Il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci rivolgiamo a tutte le persone” perché “il 12 dicembre siano co... ► anteprima24.it

Chi guadagna davvero con l’olio di argan

Chi guadagna davvero con l’olio di argan

Grandi aziende e intermediari si arricchiscono, mentre le piccole cooperative di donne chiudono. R... ► internazionale.it

Nothing ascolta i feedback: presto si potrà rimuovere tutto il bloatware

Nothing ascolta i feedback: presto si potrà rimuovere tutto il bloatware

Nothing accoglie le lamentele degli utenti: presto sarà possibile disinstallare completamente i se... ► tuttoandroid.net

Droga: Mattarella,

Droga: Mattarella, 'grazie a chi si impegna con passione per contrasto e recupero'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Infrango per pochi istanti soltanto il programma protocollare, per espr... ► iltempo.it

A Padova ricercatori e imprese si incontrano per il post PNRR

A Padova ricercatori e imprese si incontrano per il post PNRR

Ricerca e impresa si incontrano a Padova: il 1° dicembre 2025, alla Scuola della Carità, il Focus “... ► sbircialanotizia.it

Aborto, Governo nasconde ancora i dati sulla 194: si aspettano ancora quelli del 2023

Aborto, Governo nasconde ancora i dati sulla 194: si aspettano ancora quelli del 2023

A quasi due anni dall'ultimo aggiornamento, i dati ufficiali sulle interruzioni volontarie di gravi... ► fanpage.it

Elezioni presidente della Provincia, Romoli: "Mi ricandido per completare il percorso"

Elezioni presidente della Provincia, Romoli: "Mi ricandido per completare il percorso"

La Provincia di Viterbo si prepara a tornare al voto per eleggere il suo presidente. L'annuncio uf... ► viterbotoday.it

“Come faremo adesso?”. Dolore devastante, Daniele muore davanti alla compagna

“Come faremo adesso?”. Dolore devastante, Daniele muore davanti alla compagna

La vacanza che doveva essere un momento di relax si è trasformata in tragedia per Daniele Nunziato,... ► caffeinamagazine.it

Wabi sabi, come arredare casa con il design dell’imperfezione

Wabi sabi, come arredare casa con il design dell’imperfezione

In un mondo frenetico e spesso orientato alla ricerca ossessiva della perfezione estetica e digital... ► dilei.it

Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Landini: "Manovra sbagliata, non aumenta i salari"

Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Landini: "Manovra sbagliata, non aumenta i salari"

Venerdì 12 dicembre sarà una giornata di sciopero generale. Lo ha deciso la Cgil, che, come stabilit... ► tg24.sky.it

La Juventus punta al difensore del Chelsea per gennaio

La Juventus punta al difensore del Chelsea per gennaio

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Italia, la Juventus starebbe valutando la possibilità... ► zon.it

Beautiful Anticipazioni Puntata dell

Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 novembre 2025: Luna è al capolinea mentre per Finn niente è più come prima!

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'8 novembre 2025 su Canale5. Ecco le an... ► comingsoon.it

Tale e Quale Show 2025, stasera la finale su Rai 1: cast, classifica e imitazioni della settima puntata | 7 novembre

Tale e Quale Show 2025, stasera la finale su Rai 1: cast, classifica e imitazioni della settima puntata | 7 novembre

Tutto pronto per il gran finale di Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti presentato... ► superguidatv.it

Geolier, perché parlano tutti della sua nuova canzone Fotografia

Geolier, perché parlano tutti della sua nuova canzone Fotografia

Il 2025 sta finendo alla grande per Geolier. Dopo aver sorpreso tutti con Amen Freestyle, il rapper... ► dilei.it

Ladro smonta tutti i pluviali dell’oratorio, il parroco lo perdona: “Sei una persona fragile”

Ladro smonta tutti i pluviali dell’oratorio, il parroco lo perdona: “Sei una persona fragile”

COPERTINO – L’amarezza per il furto patito non ha scalfito lo spirito di don Quintino Venneri, par... ► lecceprima.it

Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne compie 10 anni 

Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne compie 10 anni 

Abbiamo davanti una sfida sempre più grande: costruire futuro, non solo speranza. Ed è con questa m... ► lapresse.it

La Polizia Locale scopre un B&B abusivo a Modena Ovest e un affitto in nero

La Polizia Locale scopre un B&B abusivo a Modena Ovest e un affitto in nero

La Polizia Locale ha individuato un Bed & Breakfast che operava da anni in modo irregolare nel... ► modenatoday.it

Verso Parma Milan, le probabili formazioni dell’anticipo del Tardini

Verso Parma Milan, le probabili formazioni dell’anticipo del Tardini

Le immagini della vittoria contro la Roma sono ancora negli occhi, ma per il Milan è già tempo di r... ► milanzone.it

Mercato San Severino, lavori iniziati per il Vallone Traino, a Costa

Mercato San Severino, lavori iniziati per il Vallone Traino, a Costa

Mitigazione del rischio idrogeologico: lavori presso il Vallone Traino, in località Costa Un’ope... ► zon.it

Un

Un'esperienza comune a molte donne ma spesso circondata da silenzio e tabù

«Sono stata incinta due volte… la prima non è arrivata a termine». Con queste parole, pronunciate d... ► iodonna.it

Addio a Enzo Montenero, il “Re delle autoscontro” del Salento si spegne a 78 anni

Addio a Enzo Montenero, il “Re delle autoscontro” del Salento si spegne a 78 anni

TREPUZZI – Il Salento piange la scomparsa di una figura iconica, Vincenzo Montenero, conosciuto da... ► lecceprima.it

Monteforte Irpino, parte "L

Monteforte Irpino, parte "L'ora della verità": il tour di Fabio Siricio nei quartieri, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione

Dopo il successo e la grande partecipazione registrata all’apertura ufficiale della campagna elett... ► avellinotoday.it

In Italia bollette altissime, ma Enel fa più utili di Ferrari e Prada

In Italia bollette altissime, ma Enel fa più utili di Ferrari e Prada

La questione era già stata sollevata da Carlo Calenda in una lite con l’AD di Enel Flavio Cattaneo,... ► dday.it

Cambiaso Juve, l’intervista alla Gazzetta: «Spalletti? Rispetto a quello che ho conosciuto in nazionale è cambiato. Juve in corsa Scudetto? Giusto»

Cambiaso Juve, l’intervista alla Gazzetta: «Spalletti? Rispetto a quello che ho conosciuto in nazionale è cambiato. Juve in corsa Scudetto? Giusto»

Cambiaso Juve, l’intervista dell’esterno bianconero alla Gazzetta: «Juve in corsa per lo Scudetto? ... ► calcionews24.com

Allegri avverte il Milan in vista di Parma: “La partita non sarà bella, loro cercheranno l’impresa”

Allegri avverte il Milan in vista di Parma: “La partita non sarà bella, loro cercheranno l’impresa”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita che il suo Milan giocherà al Tar... ► fanpage.it

Fan di Star Wars attenzione, ci sono alcuni uccelli che riescono ad imitare benissimo i suoni del droide astromeccanico R2 D2

Fan di Star Wars attenzione, ci sono alcuni uccelli che riescono ad imitare benissimo i suoni del droide astromeccanico R2 D2

Rispetto ai pappagalli, gli storni sono stati più accurati nel riprodurre i suoni multifonici più co... ► wired.it

Juventus – Torino, più di un derby: Spalletti vuole risposte sul campo

Juventus – Torino, più di un derby: Spalletti vuole risposte sul campo

Il derby della Mole, la stracittadina più antica d’Italia, torna a infiammare Torino. Sabato 8 Nove... ► stilejuventus.com

Politica, Casucci (Noi Moderati) nuovo commissario provinciale di Arezzo: “Il nostro faro sarà l’elettorato”

Politica, Casucci (Noi Moderati) nuovo commissario provinciale di Arezzo: “Il nostro faro sarà l’elettorato”

Arezzo, 7 novembre 2025 – Politica, Casucci (Noi Moderati) nuovo commissario provinciale di Arezzo:... ► lanazione.it

Baleari colpite dal maltempo. Piogge torrenziali e fango, disagi in tutto l’arcipelago

Baleari colpite dal maltempo. Piogge torrenziali e fango, disagi in tutto l’arcipelago

Le isole Baleari colpite dal maltemo. Allerta rossa e voli sospesi. The post Baleari colpite dal m... ► lidentita.it

A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a Pondedera l’opera di Tomaino per uno scambio di bellezza e arte

A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a Pondedera l’opera di Tomaino per uno scambio di bellezza e arte

Arezzo, 7 novembre 2025 – A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a Pondeder... ► lanazione.it

Reggia di Caserta, Cappella Palatina: il 15 novembre al via la rassegna Autunno Musicale

Reggia di Caserta, Cappella Palatina: il 15 novembre al via la rassegna Autunno Musicale

Tempo di lettura: 4 minutiSabato 15 novembre ritorna nella Cappella Palatina della Reggia di Case... ► anteprima24.it

Roma, incappucciati lanciano bomba carta nella stanza del vicepreside e imbrattano la scuola con svastiche

Roma, incappucciati lanciano bomba carta nella stanza del vicepreside e imbrattano la scuola con svastiche

Imbrattano i muri della scuola con svastiche, lanciano una bomba carta nell’ufficio del vicepreside... ► ilfattoquotidiano.it

X Factor 2025, nostalgia anni ’90 e boom di ascolti Sky: record social e finale sold out a Napoli

X Factor 2025, nostalgia anni ’90 e boom di ascolti Sky: record social e finale sold out a Napoli

TOTAL AUDIENCE DI 752MILA SPETTATORI E 4% DI SHARE. NEI SETTE GIORNI OLTRE 2,1 MILIONI (FREE+PAY): +... ► digital-news.it

A Milano, c

A Milano, c'è un ristorante che racchiude tutto il sole, il calore, la luce della Sicilia nella sua cucina, è 13 Giugno, che ha condiviso con noi due ricette della tradizione la caponata di melanzane e gli involtini di pesce spada alla palermitana

C’è il profumo del mare, della macchia mediterranea, degli aranceti in fiore, dell’origano, della c... ► iodonna.it

La Promessa, trame settimanali dall’8 al 14 novembre: rapporti tesi tra Jana e Cruz, Maria Fernandez ossessionata all’idea di essere “posseduta”

La Promessa, trame settimanali dall’8 al 14 novembre: rapporti tesi tra Jana e Cruz, Maria Fernandez ossessionata all’idea di essere “posseduta”

A La Promessa la situazione continua a essere molto tesa, e negli episodi in onda dall’8 al 14 nove... ► superguidatv.it

Sala: “Inchiesta San Siro? Abbiamo fatto tutto per bene. La tempistica…”

Sala: “Inchiesta San Siro? Abbiamo fatto tutto per bene. La tempistica…”

Sala. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della vicenda relativa all’inchiesta... ► ilnerazzurro.it

Grottesco e potente, il videoclip rappresenta ciò che la popstar ha provato nel tentativo di salvare la relazione con Orlando Bloom

Grottesco e potente, il videoclip rappresenta ciò che la popstar ha provato nel tentativo di salvare la relazione con Orlando Bloom

Una serie di incidenti tanto assurdi quanto significativi. Katy Perry torna con Bandaids, il nuovo ... ► iodonna.it

Comunali, le proposte dei tre candidati sindaco di Monteforte

Comunali, le proposte dei tre candidati sindaco di Monteforte

Tempo di lettura: 5 minuti SI accende la campagna elettorale a Monteforte Irpino. Si è svolta con... ► anteprima24.it

La barn jacket è la giacca del desiderio dell’autunno che puoi indossare fino a dicembre

La barn jacket è la giacca del desiderio dell’autunno che puoi indossare fino a dicembre

Nata come capo da lavoro per agricoltori e contadini nell’Ottocento, la “barn jacket”, icona dello ... ► dilei.it

LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Alex Marquez in testa alle FP1, distante Bagnaia

LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Alex Marquez in testa alle FP1, distante Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Bagnaia non si migliora e resta sedicesimo, dietro ... ► oasport.it

Lotta all’anoressia, la storia di Chiara e la forza di chi ha vinto la sua battaglia

Lotta all’anoressia, la storia di Chiara e la forza di chi ha vinto la sua battaglia

Tempo di lettura: 2 minutiSono in costante crescita tra i giovani i casi di anoressia, un male su... ► anteprima24.it

Shaman, il canto del Cremlino: il fenomeno cult che ha conquistato la Russia

Shaman, il canto del Cremlino: il fenomeno cult che ha conquistato la Russia

È diventato un’icona nazionale, un fenomeno culturale che in Russia ha preso la forma di una vera e... ► laprimapagina.it

Manovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | Landini: "Legge sbagliata, non aumenta i salari"

Manovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | Landini: "Legge sbagliata, non aumenta i salari"

La mobilitazione per protestare contro la legge di bilancio del governo, giudicata insufficiente a t... ► tgcom24.mediaset.it

New York, butta la sigaretta e l

New York, butta la sigaretta e l'auto salta per aria

Nella violenta deflagrazione sono rimasti feriti sette Vigili del Fuoco accorsi sul posto a seguito ... ► gazzetta.it

Cambiaso: «Scudetto? La Juve se lo giocherà, è il minimo. Su Spalletti dico questo»

Cambiaso: «Scudetto? La Juve se lo giocherà, è il minimo. Su Spalletti dico questo»

di Redazione Inter News 24Le parole di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, sulla lotta scudetto... ► internews24.com

Riqualificazione del comparto XXIV Maggio: lavori su strade e marciapiedi

Riqualificazione del comparto XXIV Maggio: lavori su strade e marciapiedi

MAGLIANO (Carmiano) – Con un investimento di 320mila euro l’amministrazione comunale di Carmiano h... ► lecceprima.it

Diego Dalla Palma: dall’infanzia difficile al Make Up Studio, la vita del guru della bellezza

Diego Dalla Palma: dall’infanzia difficile al Make Up Studio, la vita del guru della bellezza

Diego Valerio Dalla Palma è nato il 24 novembre 1950 a Enego, un piccolo comune nei dintorni di Vic... ► cultweb.it

Il supermercato riapre dopo il restyling: "Un punto di riferimento storico per tutto il quartiere"

Il supermercato riapre dopo il restyling: "Un punto di riferimento storico per tutto il quartiere"

Nuovo volto per il Conad City di Pievesestina di Cesena, in via Dismano 4910. La riapertura dopo i... ► cesenatoday.it

Grandissime novità per lo stipendio di novembre: controlla il conto corrente

Grandissime novità per lo stipendio di novembre: controlla il conto corrente

Lo stipendio di novembre riceverà un aumento per alcune categorie di lavoratori, ecco chi potrà ben... ► temporeale.info

Largo al jazz contemporaneo e all

Largo al jazz contemporaneo e all'improvvisazione con il Fabio Petretti Quartet

Sabato 8 novembre il palco del Jazzamore torna a ospitare il grande jazz contemporaneo: ad aprire ... ► cesenatoday.it

Australia, milioni di granchi rossi invadono l

Australia, milioni di granchi rossi invadono l'Isola di Natale

È cominciata la migrazione di milioni di granchi rossi in Australia. Con l'arrivo delle prime piogge... ► tgcom24.mediaset.it

Ingresso da film a Taormina: lo sposo plana tra le rovine greche

Ingresso da film a Taormina: lo sposo plana tra le rovine greche

A Taormina tutto è possibile. Durante un matrimonio da sogno al Teatro Antico, lo sposo ha fatto il ... ► tgcom24.mediaset.it

Roma, Milano, San Pietroburgo: quante gioie per Spalletti nei derby. Ma con Totti...

Roma, Milano, San Pietroburgo: quante gioie per Spalletti nei derby. Ma con Totti...

Il bilancio personale del tecnico nelle stracittadine è in attivo. Ma non sono state tutte rose e fi... ► gazzetta.it

Il capolavoro di Verdi "Rigoletto" apre la stagione di ForlìMusica

Il capolavoro di Verdi "Rigoletto" apre la stagione di ForlìMusica

Con "Rigoletto", il melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, si apre il cartellone di ForlìMusica... ► forlitoday.it

Biglietti Inter Liverpool: quando parte la vendita e come acquistare

Biglietti Inter Liverpool: quando parte la vendita e come acquistare

Biglietti Inter Liverpool. Dopo quattro vittorie consecutive nella fase campionato di Champions Lea... ► ilnerazzurro.it