Arezzo, 7 novembre 2025 – . Castel San Niccolò, in occasione delle festività, diventa un museo a cielo aperto con tre bellissime installazioni provenienti da Pontedera e dalla Fondazione Piaggio Onlus. Il tutto è stato reso possibile grazie a una bella collaborazione nata proprio sul filo conduttore dell’arte, nata a seguito di un accordo che il Comune di Pontedera ha stretto con l’artista Tomaino per gestire un progetto artistico temporaneo su tutto il territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a Pondedera l'opera di Tomaino per uno scambio di bellezza e arte