A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus a Pondedera l’opera di Tomaino per uno scambio di bellezza e arte

Lanazione.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 7 novembre 2025 – .  Castel San Niccolò, in occasione delle festività, diventa un museo a cielo aperto con tre bellissime installazioni provenienti da Pontedera e dalla Fondazione Piaggio Onlus. Il tutto è stato reso possibile grazie a una bella collaborazione nata proprio sul filo conduttore dell’arte, nata a seguito di un accordo che il Comune di Pontedera ha stretto con l’artista Tomaino per gestire un progetto artistico temporaneo su tutto il territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a strada in casentino le opere della fondazione piaggio onlus a pondedera l8217opera di tomaino per uno scambio di bellezza e arte

© Lanazione.it - A Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a Pondedera l’opera di Tomaino per uno scambio di bellezza e arte

News recenti che potrebbero piacerti

strada casentino opere fondazioneA Strada in Casentino le opere della Fondazione Piaggio onlus, a Pondedera l’opera di Tomaino per uno scambio di bellezza e arte - Castel San Niccolò, in occasione delle festività, diventa un museo a cielo aperto con tre bellissime installazioni provenienti da Pontedera e dalla Fondazione Piaggio Onlus ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Strada Casentino Opere Fondazione