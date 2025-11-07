A Roma il festival del cinema messicano | 16 film a ingresso libero

Da domani al 9 novembre 2025, alla Casa del Cinema di Roma, torna la sesta Muestra de Cine Mexicano en Roma, Otoño 2025: l’unico festival in Italia dedicato al cinema messicano, con 16 film, un omaggio alle opere prime di Iñárritu, Cuarón e del Toro, e l’ospite speciale Lorena E. González. L’appuntamento Con la guida . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

