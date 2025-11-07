A Padova ricercatori e imprese si incontrano per il post PNRR

Ricerca e impresa si incontrano a Padova: il 1° dicembre 2025, alla Scuola della Carità, il Focus “Il placement dei ricercatori dopo il PNRR” presenterà l’esperienza del “PNRR Placement Program”, sviluppata nell’Ecosistema Vitality, con le Università di Abruzzo, Marche e Umbria protagoniste. Padova ospita il confronto sul dopo PNRR Il Focus “Il placement dei ricercatori . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Padova ricercatori e imprese si incontrano per il post PNRR

Approfondisci con queste news

La longevità non è più un sogno, ma una nuova frontiera della medicina. Sabato 29 novembre ad Abano Terme (Padova), medici, ricercatori e specialisti si riuniranno per il convegno “La medicina della longevità. La clinica e il genere”, organizzato da ILSA - - facebook.com Vai su Facebook

Qui docenti, studenti, specializzandi e ricercatori del nostro Ateneo lavoreranno e si formeranno accanto ai professionisti, contribuendo a far crescere un polo d’eccellenza nella pediatria e nella ricerca clinica. https://unipd.link/inaugurazione-nuova-pediatria… - X Vai su X

Imprese, aumentano quelle guidate da stranieri: sale l'indice di vecchiaia, il tessuto economico cambia direzione - In un contesto demografico che vede la popolazione padovana in calo e con un indice di vecchiaia salito da 149 a ... Scrive ilgazzettino.it

Università di Padova celebra 20 anni Carta Ue dei ricercatori - Sono passati vent'anni dalla pubblicazione della prima Carta europea dei ricercatori e l'Università di Padova ha organizzato oggi un incontro che ripercorre i cambiamenti che hanno portato ... Da ansa.it