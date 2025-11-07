C ’è il profumo del mare, della macchia mediterranea, degli aranceti in fiore, dell’origano, della cannella, dello olive, dei capperi, del sesamo da 13 Giugno a Milano. Una cucina che si rifà ad una antica e nobile tradizione, ma che la rinnova, la alleggerisce, la reinterpreta per il gusto moderno, in cui trionfano i sapori e i prodotti naturali; qui Saverio Dolcimascolo prova nuovi accostamenti e idee, prende dalla tradizione guardando al futuro. Montalbano e la “sua” Sicilia: viaggio tra le location iconiche della serie X Leggi anche › Giusina viaggia ancora (e cucina) in Sicilia 13 Giugno, la Sicilia a Milano tra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A Milano, c'è un ristorante che racchiude tutto il sole, il calore, la luce della Sicilia nella sua cucina, è 13 Giugno, che ha condiviso con noi due ricette della tradizione la caponata di melanzane e gli involtini di pesce spada alla palermitana