A Dubai Roberto Bolle and Friends celebrazione di danza e dialogo culturale
DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Serata incantevole di cultura italiana a Dubai Opera con la straordinaria performance di ‘Roberto Bolle and Friends’. Una celebrazione di danza, eleganza e dialogo culturale tra Emirati Arabi Uniti e Italia”. E’ quanto si legge in un post sui social dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi. “Grazie all’amministratrice delegata di Mapei, Veronica Squinzi, per la sponsorizzazione e al direttore di Dubai Opera, Paolo Petrocelli. Un caloroso ringraziamento a S.E. Noura Al Kaabi, ministra di Stato agli Esteri, per aver reso onore con la sua partecipazione a questo evento promosso dall’ambasciata d’Italia”, si legge ancora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
