La puntata di WWE SmackDown andata in onda venerdì 1° novembre 2024 su USA Network ha registrato gli ascolti più bassi della sua storia per un episodio originale. Lo show ha totalizzato appena 933.000 spettatori e un 0.20 di rating nella fascia demografica 18-49 anni, con cali devastanti rispetto alla settimana precedente: -31% nel demo e -18.9% negli spettatori totali. La tempesta perfetta che ha travolto lo show blu è stata la combinazione di Halloween e soprattutto della gara 6 delle World Series, che ha catalizzato l’attenzione di quasi 25 milioni di americani. Le conseguenze del nuovo sistema Nielsen e della concorrenza implacabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: SmackDown crolla negli ascolti, registrato il rating più basso di sempre