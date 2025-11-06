WTA Finals 2025 Jasmine Paolini chiude con il terzo ko a Riad

Nel penultimo incontro del girone dedicato a Steffi Graf delle WTA Finals, competizione che si chiuderà sabato a Riad, Jasmine Paolini incassa la terza sconfitta in altrettante uscite. L’americana Jessica Pegula, testa di serie numero cinque, supera la giocatrice italiana 6-2 6-3 in poco più di un’ora. Per la vincitrice degli Internazionali d’Italia permane il rammarico di non aver potuto giocare questo torneo nelle migliori condizioni. L’americana mette un’ipoteca sul passaggio alle semifinali, ma per certificarlo deve attendere l’esito del match Sabalenka-Gauff. L’italiana firma l’1-0 a 30 con il servizio vincente, la statunitense replica con il fulmineo 1-1 e sul diritto profondo sfrutta l’errore della rivale per il break del 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025, Jasmine Paolini chiude con il terzo ko a Riad

