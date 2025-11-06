Dopo la presentazione ufficiale, entra nel vivo We for Peace, il progetto promosso dal Rotary Club Varedo e del Seveso in sinergia con i Rotary Club del Gruppo Brianza 2, con il patrocinio del Distretto 2042 del Rotary International e il sostegno culturale di Assosinderesi, del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’ Università di Padova e del GIDPHRDA – Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale. We for Peace nasce per promuovere una visione della pace come valore attivo e condiviso, capace di unire riflessione culturale e azione concreta nei contesti sociali, scolastici e imprenditoriali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “We for Peace” – Cultura, impresa e scuola insieme per costruire ponti di pace