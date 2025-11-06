Vogliono sabotare la pace a Gaza Hamas accusa Netanyahu & Co

Poco alla volta procede lo scambio di salme tra Hamas e Israele, che sta garantendo – almeno formalmente, visto che i combattimenti, seppur a bassa intensità, non si sono mai fermati – il proseguimento del cessate il fuoco a Gaza. L’ultimo cadavere riconsegnato dai miliziani palestinesi è quello dell’israelo-americano Itay Chen, un sergente maggiore che prestava servizio nei corpi corazzati e che era di stanza al confine di Gaza il 7 ottobre 2023. Con il suo rimpatrio, sale a sette il numero di salme ancora presenti nella Striscia, che dovranno essere riconsegnate a Tel Aviv nell’ambito di questa prima fase del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Vogliono sabotare la pace a Gaza”. Hamas accusa Netanyahu & Co

Altre letture consigliate

Dmitriev: ''Vicini a una soluzione diplomatica'', ma l'Ue continua a sabotare l'intesa #Dmitriev #RussiaUsa #Ucraina #Diplomazia #Sanzioni #UnioneEuropea #Macron #Schill #ConflittoUcraina #Geopolitica - facebook.com Vai su Facebook

VANCE IN ISRAELE/ “Gli Usa vogliono la pace a Gaza, ora la sfida è una guerra tra bande nella Striscia” - Gli USA vogliono mantenere il cessate il fuoco, ma altre milizie occupano il terreno che prima era di Hamas: c’è il rischio di uno scontro a Gaza Gli Usa mandano Steve Witkoff, Jared Kushner e J. Lo riporta ilsussidiario.net

A Sharm firmata la pace. 'Al via la fase 2 per Gaza'. Trump ai leader: 'Oggi abbiamo cambiato la storia' - Sheikh dove sotto la regia di Usa ed Egitto una trentina di leader, soprattutto di Paesi arabi ed europei ... Lo riporta ansa.it

Perché c’è speranza di pace a Gaza: la vogliono i sauditi per comprarsi il mondo senza grane - Il principe saudita compra e investe nel cinema e nei giornali (in agitazione in tutto il mondo): la migliore garanzia di pace, ma Hamas non lo sa e a Gaza si muore ... Segnala blitzquotidiano.it