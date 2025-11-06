Voci sul MCU | Wolverine non sarà più il più importante degli X-Men?

Dopo oltre un decennio di supereroi approdati nel Marvel Cinematic Universe, sembra finalmente giunto il momento degli X-Men, tra i personaggi più attesi sin dagli esordi dell’MCU. Con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars all’orizzonte, iniziano a emergere nuovi dettagli sul debutto dei mutanti, e un recente rumor potrebbe aver rivelato su quali eroi si concentrerà la prossima fase del franchise. E, a sorpresa, non sarà Wolverine il protagonista principale. Durante l’ultimo episodio di The Kristian Harloff Show, il conduttore ha condiviso alcune indiscrezioni riguardanti i prossimi film degli Avengers e il modo in cui gli X-Men verranno integrati nell’universo Marvel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Voci sul MCU: Wolverine non sarà più il più importante degli X-Men?

