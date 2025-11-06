Viene dimessa muore poco dopo Stava per compiere gli anni La famiglia | Vogliamo la verità

Città di Castello, 6 novembre 2025 – “Vogliamo sapere perché è morta, a soli 43 anni. Come è possibile uscire dall’ospedale con una sospetta gastrite e morire a distanza di neanche due ore?”. La famiglia della donna di Città di Castello chiede chiarezza e lo fa attraverso gli avvocati nominati sia dalla mamma che dall’ex compagno, nonché padre di suo figlio (di soli 4 anni). I legali Roberto Bianchi, Eugenio Zaganelli e Giacomo Bacchi attendono che venga fissata l’autopsia per conferire l’incarico ai propri periti affinchè seguano gli esami post mortem, alla ricerca della verità. Sono giorni difficilissimi per i familiari di questa signora: domani sarebbe stato il suo compleanno, 44 anni, avrebbe festeggiato col suo bambino, con gli amici di sempre, ma lei non c’è più. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viene dimessa, muore poco dopo. Stava per compiere gli anni. La famiglia: “Vogliamo la verità”

