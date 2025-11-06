VIDEO Coldiretti Campania consegna a Cirielli il manifesto L’agricoltura che vogliamo
Tempo di lettura: < 1 minuto A Nola, in un incontro molto partecipato, Coldiretti Campania ha presentato al candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Edmondo Cirielli, il manifesto programmatico “L’agricoltura che vogliamo”. Cirielli ha sottolineato il ruolo centrale dell’agricoltura come motore economico della regione, ribadendo l’importanza di coinvolgere le associazioni di categoria e snellire la burocrazia per facilitare l’accesso ai fondi. Ha ricordato che il Governo ha stanziato 15 miliardi in tre anni, di cui 4 per le filiere, e che il ministro Lollobrigida garantirà il trasferimento delle risorse alle Regioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
