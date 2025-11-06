Vertenza Telecontact il Comune di Napoli al fianco dei lavoratori napoletani

Napolitoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto oggi a Palazzo San Giacomo un incontro sulla vertenza sindacale che coinvolge Telecontact, società partecipata del gruppo Telecom Italia, alla presenza delle organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, oltre ai dirigenti della società e del gruppo Tim.Al centro della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

