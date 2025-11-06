verso benevento 5 new taranto le parole di rafinha

Tempo di lettura: < 1 minuto Tempo di big match al PalaTedeschi. Il GG Team Wear Benevento, domani alle 20:30, ospiterà il New Taranto, che insegue proprio i giallorossi in vetta alla classifica. Dirigeranno l’incontro Angelo Bottini (Roma 1) e Gianluigi Squilletti (Campobasso), mentre Emilio Romano (Nola) sarà il cronometrista. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. GRUPPO UNITO – “A Sulmona abbiamo disputato un’ottima partita. Ci siamo preparati bene e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti che ci permettono di affrontare questo big match da primi in classifica – le parole di Rafinha Rizzi, autore di tre reti nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa della Divisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

