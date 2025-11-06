Verso Benevento 5-New Taranto le parole di Rafinha

Tempo di lettura: < 1 minuto Tempo di big match al PalaTedeschi.   Il GG Team Wear Benevento, domani alle   20:30, ospiterà il   New Taranto, che insegue proprio i giallorossi in vetta alla classifica. Dirigeranno l’incontro   Angelo Bottini (Roma 1)   e   Gianluigi Squilletti (Campobasso), mentre   Emilio Romano (Nola)   sarà il cronometrista. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale   YouTube della Divisione Calcio a 5. GRUPPO UNITO   – “A Sulmona abbiamo disputato un’ottima partita. Ci siamo preparati bene e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti che ci permettono di affrontare questo big match da primi in classifica – le parole di   Rafinha Rizzi, autore di tre reti nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa della Divisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

