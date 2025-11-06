Venezuela calugnato

Lanotiziagiornale.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Usa dicono che il Venezuela è un narco-Stato, con il traffico di droga diretto da Maduro. Ma quanto c’è di vero nell’accusa? Tito Castelli via email Gentile lettore, non c’è proprio nulla di vero. Lo dice, tra i tanti, Pino Arlacchi, che dal 1997 al 2002 è stato Sottosegretario delle Nazioni Unite e direttore dell’Undccp, l’Ufficio dell’Onu per il controllo delle droghe. Scriveva Arlacchi già il 30 agosto scorso: “Ero di casa in Colombia, Bolivia, Perù e Brasile, ma non sono mai stato in Venezuela. Perché non ce n’era bisogno. La collaborazione del governo venezuelano nella lotta al narcotraffico era esemplare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’inusuale movimento di navi da guerra al largo del Venezuela - Da diversi giorni le acque al largo del Venezuela sono al centro di un inusuale scambio di annunci sul dispiegamento di navi militari. Secondo ilpost.it

Venezuela, gli Usa provano a rovesciare Maduro: “Dovrebbe dormire con gli occhi aperti”. E a Caracas iniziano le purghe - Fonti Usa confermano che, al di là delle navi da guerra a poche miglia di Caracas, la strategia di Washington punta a “rovesciare il presidente venezuelano Nicolas ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Venezuela denuncia presunto piano di attacco all’ambasciata Usa a Caracas - Il capo negoziatore venezuelano Jorge Rodríguez avverte di un presunto piano di esplosivi contro l’ambasciata statunitense a Caracas e rafforza le misure di sicurezza Il capo negoziatore del Venezuela ... Come scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Calugnato