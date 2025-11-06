Venezuela calugnato
Gli Usa dicono che il Venezuela è un narco-Stato, con il traffico di droga diretto da Maduro. Ma quanto c’è di vero nell’accusa? Tito Castelli via email Gentile lettore, non c’è proprio nulla di vero. Lo dice, tra i tanti, Pino Arlacchi, che dal 1997 al 2002 è stato Sottosegretario delle Nazioni Unite e direttore dell’Undccp, l’Ufficio dell’Onu per il controllo delle droghe. Scriveva Arlacchi già il 30 agosto scorso: “Ero di casa in Colombia, Bolivia, Perù e Brasile, ma non sono mai stato in Venezuela. Perché non ce n’era bisogno. La collaborazione del governo venezuelano nella lotta al narcotraffico era esemplare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
