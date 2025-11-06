Vendita di San Siro Claudio Trotta | Bando durato troppo poco impossibile partecipare
Milano, 6 novembre 2025 – “Sono stato convocato dalla Procura sulla base dell’esposto presentato dal Comitato Sì Meazza, di cui sono uno dei fondatori, sul caso San Siro. Sono stato ascoltato dai pm per tre ore e mezzo”. Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, uno di promoter di concerti più noto a Milano e in Italia, organizzatore di decine di show di Bruce Springsteen nel Belpaese, è un fiero oppositore dell’accordo tra Comune e club sull’area di San Siro. Quali sono stati gli argomenti del confronto con i pm? “Su questo, naturalmente, non posso svelare nulla. Non sono stato io a parlare di turbativa d’asta come ipotesi di reato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
