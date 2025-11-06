Vaticano Papa Leone XIV incontra Abu Mazen

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza Mahmoud Abbas, presidente dello Stato di Palestina. L’incontro, avvenuto nel Palazzo apostolico vaticano, si è svolto in concomitanza del decimo anniversario dell'Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina. "Durante il cordiale colloquio, è stata constatata l'urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto", ha riferito la Santa Sede. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Vaticano, Papa Leone XIV incontra Abu Mazen

Altre letture consigliate

Il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, Mahmoud Abbas, presidente dello Stato di Palestina, in concomitanza con il 10° anniversario dell'Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina (26 giugno 2015). "Durante il cordial - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV riceve Abu Mazen: dialogo su pace e crisi a Gaza - Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta il presidente palestinese Mahmoud Abbas in Vaticano, in un colloquio definito “cordiale” e durato circa ... Come scrive lapresse.it

Papa Leone XIV, oggi l'incontro in Vaticano con il presidente palestinese Abu Mazen - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, oggi l'incontro in Vaticano con il presidente palestinese Abu Mazen ... Segnala tg24.sky.it

Gaza e la soluzione a due Stati, storico incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il presidente Abu Mazen - Papa Leone XIV ha ricevuto per la prima volta il Presidente dello Stato di Palestina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Abu Mazen (Mahmoud Abbas), presidente dello ... Scrive affaritaliani.it