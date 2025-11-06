Valentino | Con Monteforte Giovani Lab opportunità di lavoro senza andare via
“Noi per Monteforte” continua ad illustrare il suo programma elettorale, volto all’amministrazione del paese e della sua comunità, che mira ad un unico grande obiettivo: migliorare la vivibilità dei cittadini e creare le basi per uno sviluppo socio-economico concreto.In questo ambito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
A causa di un grave lutto che ha colpito la candidata sindaco della lista "Noi per Monteforte" Giulia Valentino - facebook.com Vai su Facebook