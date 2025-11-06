Valentina Ficaio nuova Cfo di Adecco
The Adecco Group ha nominato Valentina Ficaio nuova Chief financial officer e membro del Comitato esecutivo. La manager italiana prenderà il posto di Cfo finora ricoperto da Coram Williams all’interno della multinazionale leader mondiale nei servizi per il lavoro. L’incarico decorrerà dal primo gennaio 2026. Ficaio è da sei anni all’interno del gruppo Adecco. Nel 2019 è entrata come Cfo Iberia, per poi assumere anche il ruolo di Cfo regionale per l’Europa meridionale, l’Europa orientale, il Medio Oriente e il Nord Africa. Infine è stata Group senior vice president finance. Ficaio: «Adecco ha impatto su milioni di persone». 🔗 Leggi su Lettera43.it
