Usa Nancy Pelosi si ritira dalla politica dopo 40 anni | Non mi ricandiderò alle elezioni del 2026

Ha rappresentato San Francisco per quasi 40 anni e oggi ha annunciato oggi il suo ritiro dalla politica. La speaker emerita Nancy Pelosi non si ricandiderà alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti alle prossime elezioni di medio termine del 2026, ponendo fine alla sua leggendaria carriera tra i democratici. “Non mi ricandiderò al Congresso”, ha detto Pelosi in un video indirizzato agli elettori del distretto di San Francisco che rappresenta dal 1987. “Il mio messaggio alla città che amo è questo: San Francisco, conosci il tuo potere”. “Abbiamo fatto la storia. Abbiamo fatto progressi. Abbiamo sempre aperto la strada”, ha aggiunto, “e ora dobbiamo continuare a farlo, rimanendo pienamente partecipi della nostra democrazia e lottando per gli ideali americani che ci stanno a cuore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

